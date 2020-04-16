Добро пожаловать на сайт Reshu-gdz.ru

Готовые домашние задания всегда пользовались большой популярностью у школьников. Когда я учился в школе, то мы использовали решебники, которые покупали в магазинах. Это были небольшие книжечки, которые не умещались в карман, но все же были небольшого размера.

К слову, я учился в школе в 2001-2012 годах. К концу обучения интернет уже вошел в повседневную жизнь, мы начали использовать онлайн гдз на сайтах. Главный недостаток их – огромное количество ошибок, допущенных не то специально, чтобы меньше списывали, не то нечаянно, от незнания предмета.

Именно поэтому я решил создать сайт с ГДЗ, которую будут не только бесплатными, доступными в режиме онлайн для мобильного телефона, но и с правильными решениями. Для этого была проделана большая работа. Я решал упражнения и номера из популярных решебников изо дня в день и вот теперь открыл сайт решу-гдз, где я все это и выложил.